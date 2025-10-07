Hugo Boss wird am 4. November die Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichen. Der Konsens erwartet ein weitgehend stabiles Umsatzniveau mit Erlösen von EUR 1,01 Mrd. (-2 % yoy) und einem EBIT von EUR 96 Mio. (+1 % yoy), was trotz Währungsbelastungen eine solide Profitabilität widerspiegelt. Globale Einzelhandelsdaten zeigen ein verhaltenes Nachfrageumfeld - die USA stabil, Europa weitgehend seitwärts, Asien in der Stabilisierungsphase. Die Jahresprognose 2025 (Umsatz EUR 4,2-4,4 Mrd.; EBIT EUR 380-440 Mio.) bleibt erreichbar. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 50,00 und das KAUFEN-Rating, erwarten ein ordentliches Q3 und sehen das bevorstehende Strategie-Update als potenziellen Katalysator. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hugo-boss-ag
