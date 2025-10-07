Mit der Aktie von Spruce Biosciences schießt ein Kauftipp von sharedeals.de senkrecht in den Börsenhimmel: Allein gestern ging es mit +1.378% aus dem Handel. Heute Morgen knallt es vorbörslich noch einmal kräftig rauf. Was ist da nur los? Was für ein Comeback Der offensichtliche Auslöser für die Kursexplosion: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Hoffnungsträger-Medikament tralesinidase alfa den begehrten Status einer "Breakthrough Therapy" verliehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
