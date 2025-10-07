Dinge, die deine Mitarbeitenden im Homeoffice unbedingt tun sollten: Sport, Spazieren, Essen kochen, Gartenarbeit. Effektiver als Zeit zu verdaddeln, ist es allemal. In der öffentlichen Debatte ist das Homeoffice unpopulär geworden. Mitarbeitende vergeudeten zu viel Zeit mit Dingen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben - Kochen, Familie, bald wieder die Balkone und Gärten, Sport. Alles wichtige Aktivitäten, aber auch Zeitfresser, mit denen Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n