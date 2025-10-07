© Foto: Sebastian Kahnert/dpaKnapp einen Monat nach dem IPO fällt die Bilanz für den Buy-Now-Pay-Later-Marktführer Klarna durchwachsen aus. Die ersten Analystenstimmen fallen dagegen positiv aus. Was jetzt für die Klarna-Aktie spricht.Diesen Börsenstart hatten sich Investoren des schwedischen Zahlungsdienstleisters Klarna sicher anders vorgestellt. Die Aktie notiert rund einen Monat nach dem IPO etwa 7 Prozent unterhalb ihres ersten Kurses. Immerhin: In den vergangenen 5 Tagen konnte sich die Aktie mit einem Plus von 10 Prozent auf Wochensicht etwas verbessern. Inzwischen haben auch die ersten Analysten die Bewertung der Klarna-Aktie aufgenommen. Die Bank of America stufte die Aktie an Montag mit "Buy" ein und nennt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE