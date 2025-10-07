DJ AUKTION/Schwache Nachfrage nach Bundesobligation

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 5-jährige Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Dabei blieb das Volumen der Gebote unter dem Volumen des Angebots, weshalb die Emission technisch unterzeichnet war.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. September:

Emission 2,20-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 10.Oktober 2030 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,777 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,405 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,1 (1,7) Durchschnittsrendite 2,31% (2,29%) Settlement 9. Oktober 2025

