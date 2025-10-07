Münster (ots) -Sie sind klein, smart, effizient und nahezu unsichtbar. Die aktuelle Generation der Im-Ohr-Hörsysteme macht das Hören leichter. Im-Ohr-Hörsysteme werden verstärkt nachgefragt und der Komfort einer solchen Hörsystemversorgung geschätzt.Es gibt sie als Standard-, Komfort- und Premium-Variante. In der Regel eignet sich eine Versorgung mit Im-Ohr-Hörsystemen für Menschen mit leichtem und mittelgradigem Hörverlust. Neben der Verbesserung des Sprachverstehens, der Kommunikationsfähigkeit und der Reduzierung von störenden Umgebungsgeräuschen bieten aktuelle Hörsysteme auf Wunsch auch weitere nützliche Zusatzfunktionen. Dazu gehören unter anderem Bluetooth-Anbindungen an den Fernseher, Musikgenuss direkt über die Im-Ohr-Hörsysteme und eine Programm- und Lautstärkensteuerung per Smartphone über Apps. Alle aktuellen Hörsysteme verfügen über Digitaltechnik, omni- und direktionale Mikrofontechnik, mindestens sechs Kanäle, Rückkoppelungs- und Störschallunterdrückung sowie mindestens drei Hörprogramme. Die neueste Generation von Im-Ohr-Geräten gibt es auch als wiederaufladbare Akku-Variante.Der Vorteil dieser hocheffizienten Technik ist: Es kommt zu weniger Verlusten, und Im-Ohr-Hörsysteme sind insbesondere bei Brillenträgern beliebt. Sie werden genau auf den jeweiligen Gehörgang angepasst und sind deshalb unauffällig.Hörakustikmeisterin Beate Gromke erläutert: "Damit diese besondere Art von Hörsystemen individuell im Ohr des Trägers sitzt, wird eine passgenaue Abformung des Gehörgangs erstellt und jedes Hörsystem individuell vom Hörakustiker angepasst."Die Expertin ist Präsidentin der Europäischen Union der Hörakustiker e. V. und empfiehlt allen ab 50 Jahren, das Gehör regelmäßig überprüfen zu lassen.Pressekontakt:Europäische Union der Hörakustiker e. V.Sabine Stübe-KirchhofAegidiistraße 4248143 MünsterTel: +49 (0)151 58413129E-Mail: presse@euha.orgWeb: www.euha.orgwww.facebook.com/EUHAeV/www.linkedin.com/company/euha-evwww.instagram.com/euhaev/Original-Content von: Europäische Union der Hörakustiker e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113106/6132729