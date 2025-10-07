Vancouver, British Columbia - 7. Oktober 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) ("Star Copper" oder das "Unternehmen"), ein in der Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien tätiges Unternehmen, freut sich, die vorläufigen Ergebnisse der Bohrungen S-057 (abgeschlossen) und S-058 (im Gange) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen und vollständig genehmigten 6.829 Hektar (ca. 16.875 Acres) großen Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia in der Region "Golden Triangle" bekannt zu geben.

Star Copper freut sich sehr, bekannt zu geben, dass die ersten Ergebnisse der Bohrungen S-057 und S-058 die 3D-Geometrie des Systems Star Main verengen, den kalihaltigen, chalkopyritführenden Korridor nach Westen erweitern und die Kontinuität nach Norden über die historische Bohrung S-037 hinaus überprüfen. Die wiederkehrenden Gangtypen in intrusiven und vulkanischen Wirtsgesteinen sowie die konsistente Beziehung zwischen Kali-Alteration und Chalkopyrit-Mineralisierung verringern weiterhin das Risiko des Modells und erweitern den Fußabdruck nach Westen und Norden (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Star Main - 3D-Mag-Inversion der Bohrungen S-057 und S-058 mit Blick nach Osten. Star Copper 2025

Bohrung S-057 (abgeschlossen) wurde als steiler Fächer vom Bohrplatz S-056 (339691E, 6458142N; 1.050 m ü. NN; Azimut Nord, Neigung -88°; TD 511,25 m) niedergebracht, um die starke porphyrartige Mineralisierung innerhalb von S-056 weiter zu verfolgen. Die Bohrung durchteufte in erster Linie hell- bis dunkelgrauen, gleichkörnigen Quarzmonzodiorit (QMD), der durch Zonen mit durchgängiger und gangkontrollierter Kali-Alteration (Kalifeldspat) bis zu einer Tiefe von ca. 140 m gekennzeichnet war (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 - Star Main - S-057 bei 191,5-191,8 m. Star Copper 2025

Chalkopyrit, der am stärksten in den dunkleren, feinkörnigeren QMD-Phasen ausgeprägt ist, wurde in Quarz-Sulfid-Gängen und als Einsprengungen in Ganghalos gefunden. Wichtig für unser geologisches Modell ist, dass die Überprüfung der Bohrkerne nach der Protokollierung frühe Quarz-Aktinolith-Pyrit-Epidot-Gänge identifizierte, die Chalkopyrit enthielten und die Verdrängung mafischer Körner in die Ganghalos (Größenordnung 0,5-1 cm) umfassten. Diese Texturen deuten auf ein anhaltendes hypogenes Fluidsystem hin und verankern den Kalikorridor, der von S-056 nach Westen verläuft.

S-058 (derzeit im Gange) ist eine vertikal niedergebrachte Step-out-Bohrung 60 m nördlich der historischen Bohrung S-037 (339688E, 6458480N; 1.160 m ü. NN) und wurde konzipiert, um die Kontinuität in Richtung Norden zu überprüfen, wo historische Bohrungen konsistente Kupfergehalte bis zu einer Tiefe von mehr als 500 m zeigten. Von der Oberfläche bis zu einer Tiefe von ca. 60 m durchteufte die Bohrung oxidierten, zerklüfteten QMD, bevor sie in ein geschichtetes vulkanisches Paket (Plagioklas-Porphyr-Einheiten und Andesit-Tuffe) mit propylitischer Chlorit-Epidot-Magnetit-Alteration und lokalen, mit Gängen in Zusammenhang stehenden Kalihalos übergeht. Unterhalb von ca. 130 m ist die Bohrung durch dichte Quarz-Pyrit-Chlorit-Magnetit-Gänge (Typ D) gekennzeichnet, wobei der Chalkopyritanteil mit zunehmender Tiefe bis zur aktuellen Tiefe von ca. 250 m zunimmt (siehe Abbildung 3).

Dieser Schritt nach Norden folgt derselben porphyrischen Gangarchitektur nach Norden und erweitert das Mineralisierungsprofil von Star Main in Oberflächennähe sowie das Modell eines sich verstärkenden hypogenen Systems in der Tiefe.

Abbildung 3 - Star Main - Bohrung S-058 bei 240,0-240,3 m. Star Copper 2025

Der CEO des Unternehmens, Darryl Jones, merkt an: "Aufgrund der Ergebnisse unseres äußerst vielversprechenden sechs Bohrungen umfassenden Phase-1-Bohrprogramms werden wir in unserer Phase-2-Kampagne unser Verständnis der Verwerfungsstruktur und des Gehalts der supergenen Zone bis hin zum Übergang zur hypogenen Kupfermineralisierung bei Star Main weiter ausbauen. Die Beprobung von S-057 wurde kürzlich abgeschlossen und an das Labor geschickt. Laufende Updates zur Bohrung S-058 werden nach Abschluss der Bohrung in der geplanten Tiefe von 500 m veröffentlicht. Wir freuen uns auf positive Ergebnisse, während wir weiterhin die außergewöhnlichen Möglichkeiten unseres Projekts Star zutage fördern."

QA/QC-Erklärung

Star Copper Corp. befolgt die branchenüblichen Protokolle für Diamantbohrungen und Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren (QA/QC) in British Columbia. Alle Bohrungen werden mit Diamantbohrkernen der Größen HQ und NQ durchgeführt. Die Bohrkerne werden vom Bohrort zu einer sicheren Kernprotokollierungsanlage transportiert, wo sie unter Aufsicht von Geologen protokolliert, fotografiert und beprobt werden. Die Kerne werden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte in einem versiegelten Probenbeutel zur Analyse eingeschickt und die andere Hälfte vor Ort als Referenz und für weitere Untersuchungen aufbewahrt wird.

Die Proben werden unter Einhaltung der Chain-of-Custody-Protokolle an Bureau Veritas Laboratories, ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Labor, versandt. Bei Bureau Veritas werden die Proben getrocknet, zerkleinert, gespalten und zu 85 % auf eine Korngröße von 200 Mesh pulverisiert. Die Analyseverfahren umfassen eine Multi-Element-ICP-ES/MS-Analyse nach einem Aufschluss mit vier Säuren, wobei Gold und Edelmetalle mittels Feuerprobe mit Atomabsorptions- oder ICP-Finish analysiert werden.

Star Copper implementiert ein robustes QA/QC-Programm, das die Einfügung von mindestens 5 % zertifizierter Referenzmaterialien (Standards), Leerproben und Feldduplikaten in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom umfasst, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die Leistung bei den Blindstandards, Leerproben und Duplikaten erreichte ein hohes Maß an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit und wurde von Jeremy Hanson, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI-43-101, verifiziert.

Marketing-Engagement

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es am 5. Oktober 2025 eine Vereinbarung mit Triomphe Holdings Ltd. (dba Capital Analytica) ("Capital Analytica") geschlossen hat, wonach Capital Analytica dem Unternehmen für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten, beginnend mit sofortiger Wirkung, Marketing- und Investor-Relations-Dienstleistungen erbringen wird. Als Gegenleistung wird das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 150.000 $ leisten und 200.000 Incentive-Aktienoptionen des Unternehmens an Capital Analytica ausgeben, die jeweils zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,20 $ für einen Zeitraum von 12 Monaten ausgeübt werden können. Die von Capital Analytica erbrachten Dienstleistungen umfassen Online-Werbung in sozialen Medien, die Verbreitung von Videos, die Verbreitung von Pressemitteilungen und Beratungsdienstleistungen in diesem Zusammenhang. Capital Analytica hat seinen Sitz in 3786 Glen Oaks Dr., Nanaimo, BC, und ist unter der Telefonnummer 778.882.4551 oder unter info@capitalanalytica.com erreichbar. Capital Analytica ist vom Unternehmen unabhängig und besitzt oder kontrolliert nach bestem Wissen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung außer den oben beschriebenen Optionen keine Wertpapiere des Unternehmens.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Beauftragter des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News-Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf https://x.com/Star_Copper_, Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "nimmt an", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Ressourcenschätzung im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81295Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81295&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85512H1047Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20003592-star-coppers-phase-2-bohrungen-risikominderung-fort-erweitern-hauptsystem-star-main-westen-norden