FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die Kennziffern seien stark ausgefallen und hätten die Jahresziele der Online-Apotheke voll bestätigt, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012044747
