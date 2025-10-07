Chinesische Billigimporte überschwemmen den europäischen Markt - die Folgen für die heimische Chemieindustrie sind verheerend. Werksschließungen, Preisverfall und politische Hilferufe häufen sich. Parallel dazu erhöht die Weltbank die Wachstumsprognose für China. Chinas Exportoffensive bringt Europas Chemiebranche ins Wanken Die europäische Chemieindustrie steht vor der größten Belastungsprobe seit Jahrzehnten. Infolge drastisch gestiegener Importe chinesischer Basischemieprodukte drohen Produktionsstopps, Standortschließungen und eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de