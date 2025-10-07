Berlin (ots) -- Gericht gibt DUH-Klage Recht: Deichmann muss Umweltvorteile begründen oder Werbung unterlassen- Schuhkonzern bewarb mehr als tausend Produkte auf irreführende Weise als "nachhaltig" und täuschte so Verbraucherinnen und Verbraucher- DUH-Bundesgeschäftsführer Resch: "Auch Europas größter Schuhhändler muss nachvollziehbare Informationen über die tatsächlichen Umweltvorteile seiner Produkte bereitstellen"Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute einen neuen Erfolg gegen Greenwashing erzielt. Das Landgericht Bochum hat der Unterlassungsklage der DUH gegen Deichmann wegen irreführender Werbung für einen Schuh mit dem Claim "Nachhaltigkeit: Ja" stattgegeben (Az. I-16 O 28/25). Nachdem das Landgericht Bochum deutlich gemacht hatte, dass die Unterlassungsklage der DUH erfolgreich sein werde, hat der Schuhkonzern ein Anerkenntnis abgegeben. Deichmann darf die entsprechenden Produkte nun nicht mehr als "nachhaltig" bezeichnen und muss die irreführende Werbung unterlassen.Das Unternehmen hatte tausende Produkte als "nachhaltig" beworben ohne weitere Begründungen von Umweltvorteilen. Die genannten Umweltvorteile sind jedoch bei Produktvergleichen entscheidend für eine Kaufentscheidung. Im Verfahren konnte die DUH zudem aufdecken, dass der fragliche Schuh keinerlei Umweltvorteile gegenüber Konkurrenzprodukten aufweist.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Der Schuhhändler spielt mit dem grünen Image, ohne zu sagen, was 'Nachhaltigkeit' überhaupt bedeuten soll. Wer mit leeren Umweltversprechen wirbt, täuscht Kundinnen und Kunden - und das ist schlicht illegal. Dass das Unternehmen den Begriff inzwischen stillschweigend gelöscht hat, spricht Bände. Dieses Urteil setzt ein klares Zeichen: Wer Nachhaltigkeit verspricht, muss sie auch belegen - alles andere ist Greenwashing."Hintergrund:Die Nutzung unspezifischer Umweltbegriffe in der Werbung ist hochproblematisch. Schlagworte wie "nachhaltig", "ozeanfreundlich" oder "klimaneutral" klingen zwar positiv, bleiben jedoch oft ohne nachvollziehbaren Beleg. Unternehmen geben sich so ein umweltfreundliches Image, ohne dass eine tatsächliche, umfassende Umweltfreundlichkeit nachgewiesen wird.Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deAgnes Sauter, Leiterin ökologische Verbraucherberatung und Marktüberwachung0175 5724833, sauter@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6132765