billups, das größte unabhängige Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services der Welt, gab heute die Ernennung von Marc Marienfeld zum Managing Director für Deutschland bekannt und markiert damit einen wichtigen Meilenstein in seiner europäischen Wachstumsstrategie. Marienfeld wird vom Standort München aus die Expansion von billups auf dem deutschen Markt leiten und bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen in der Medienbranche mit.

Marienfeld bekleidete Führungspositionen bei Wavemaker Germany, der mPlatform von GroupM, Kinetic Worldwide und war zuletzt als Chief Growth Officer bei der HYGH AG tätig. Er ist ein erfahrener Innovator und Netzwerker im deutschen Mediensektor, der enge Beziehungen zu führenden Marken und Agenturen pflegt und sich durch einen praxisorientierten Führungsstil auszeichnet.

"billups ist die weltweit führende OOH-Agentur mit einem starken Vorsprung in Sachen MarTech und Datenanalyse zwei Bereichen, die das reale Wachstum auf dem deutschen OOH-Markt vorantreiben werden", so Marc Marienfeld, Managing Director, billups Deutschland. "Es ist mir eine Ehre, Teil dieses Teams derart engagierter und erfahrener Experten zu werden, und ich freue mich darauf, billups Deutschland zu einem vertrauenswürdigen und zukunftsweisenden Partner für Marken und Publisher zu entwickeln."

Marienfeld wird in seiner Rolle die Expansion von billups in Deutschland maßgeblich vorantreiben und die lokalen Aktivitäten mit den globalen Kapazitäten abstimmen, um den Kunden die patentierten Analyse- und Messlösungen von billups bereitzustellen. Er wird für die Skalierung der Unternehmenspräsenz, den Ausbau der Partnerschaften mit inländischen Kunden und die Förderung internationaler OOH-Investitionen innerhalb und außerhalb Deutschlands verantwortlich sein.

"Wir freuen uns riesig über die Energie, Leidenschaft und umfassende Expertise, die Marc in die deutsche OOH-Landschaft einbringen wird," so James McEwan, CEO, billups EMEA. "Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas und schon heute zweitgrößtes europäisches Ziel für unsere internationalen Kunden und wir freuen uns auf die Unterstützung durch Marc und sein Team, um unsere nationalen und globalen Kompetenzen in diesem wichtigen Markt weiter auszubauen."

Die Ernennung von Marienfeld unterstreicht das Engagement von billups für eine lokale Führung und eine innovationsgetriebene globale Expansion. Außerdem trägt dieser Schritt einem allgemeineren Branchentrend Rechnung: der steigenden Nachfrage nach messbaren, datengestützten OOH-Kampagnen und der zunehmenden Bedeutung von programmatischem DOOH (PDOOH) in Europa.

Über billups

billups ist das größte unabhängige Unternehmen für Out-of-Home (OOH)-Technologie und Managed Services der Welt und unterstützt Werbetreibende, Agenturen und OOH-Medieninhaber durch eine patentierte Analyse- und Messplattform dabei, ihre Medienleistung zu verbessern. Mit über 20 Jahren Erfahrung und Mitarbeitern in mehr als 20 Ländern vereint billups lokale Expertise mit globaler Zugänglichkeit, um internationale Marketinginitiativen zu realisieren. billups setzt auf proprietäre, KI-gestützte Technologie, um die Medienwirksamkeit zu planen, zu optimieren und zu dokumentieren, und macht OOH zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Medienplänen.

