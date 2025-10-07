Normale Tastaturen kann jeder - das hat sich Google Japan wohl im Jahr 2021 gedacht. Damals entwickelte der Konzern erstmals eine ganz besondere Tastatur, und wiederholt das seitdem jährlich. Der neueste Cloud ist eine Wählscheibe. Seit Jahren macht sich Googles Niederlassung in Japan mehr oder weniger ernsthaft Gedanken um alternative Tastaturformate. Zum Start im Jahr 2021 kreierten die japanischen Entwickler:innen eine Tastatur im Teetassen-Format. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n