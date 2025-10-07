Bei der Summitas Gruppe stand im September 2025 eine Erweiterung der Geschäftsleitung ins Haus. Ravindra Nath hat die neu geschaffene Rolle des COOs übernommen. Der 47-Jährige bringt jahrelange Führungserfahrung in der Versicherungsbranche mit sich. Ravindra Nath wurde im September 2025 zum Chief Operating Officer (COO) bei der Summitas Gruppe berufen und erweitert somit nun die Geschäftsführung des Unternehmens. Der erfahrene IT- und Operations Manager verantwortet in seiner neu geschaffenen Rolle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
