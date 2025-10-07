Hamburg (ots) -896 Matches. 225 Unternehmer. 10 Stunden und 1 Botschaft: Wirtschaft braucht wieder Haltung, Match und Verbindlichkeit.Wenn Politik, Medien und Unternehmer an einem Tisch sitzen, ehrliche Worte fallen und fast 900 Business-Matches entstehen - dann ist das kein Zufall, sondern Konzept. Der SCHINDLER Circle Powerday im Grand Elysée Hamburg, initiiert von Bernhard Schindler, dem bekannten Mr. Network, wurde zum lautstarken Signal an die Wirtschaft:Der Mittelstand lebt - wenn er Haltung zeigt und sich verbindet.Ein Tag voller Energie, Kulinarik und KlartextVon 9:30 Uhr bis Mitternacht verband der Powerday alles, was modernes Unternehmertum ausmacht: Inspiration, Begegnung, Partnerschaft - und ein kulinarisches Erlebnis auf Spitzenniveau. Vom Frühstück über Business-Lunch bis zum Gala Dinner verwandelte sich das Grand Elysée in ein Epizentrum aus Netzwerk, Genuss und gelebtem Unternehmergeist.896 erfolgreiche Matches in nur 10 Stunden - ein Rekord, der zeigt, wie stark die Kraft des echten Matchmakings in Verbindung mit "Spiel, Spaß und Spannung" wirkt."Gerade in diesen Zeiten braucht es Zusammenhalt, Mut und neue Wege - und genau diese neuen Wege entstehen hier", sagte Christian Lindner, Bundesfinanzminister a.D., der mit klaren Worten und seltener Offenheit auftrat. Dabei freute er sich, dass auch er nun künftig der Wirtschaft näher stehen kann. Dem ergänzte TV Legende Cantz, "dein heutiger Start im Unternehmertum."Politik trifft Mittelstand - ehrlich, direkt, humorvollModerator Guido Cantz führte mit perfektem Gespür durch den Tag - charmant, intelligent, humorvoll.Das Wiedersehen zwischen Lindner und CDU-Legende Wolfgang Bosbach, einst Konkurrenten im selben Wahlkreis, sorgte für einen der stärksten Momente:"Lindner kennt sich ja mit der Marke um und unter fünf Prozent bestens aus", witzelte Cantz - und selbst Lindner lachte herzlich.Bosbach erinnerte an die Werte, die Wirtschaft und Politik verbinden sollten: "Wir müssen der Regierung auch Zeit geben. Medien urteilen oft schneller, als überhaupt entschieden werden kann."Julien Backhaus, Verleger des Erfolg Magazins, setzte den medialen Kontrapunkt: "Wir brauchen wieder Leuchttürme. Unternehmer, die Haltung zeigen, sichtbar sind und Verantwortung übernehmen. Mittelstand ist kein Rückgrat - er ist das Herz unserer Wirtschaft."YouTube-Mathematik-Star Daniel Jung, mit über 400 Millionen Views Deutschlands bekanntester Mathe-Influencer, betonte: "Wissen ist der Rohstoff der Zukunft. Hier im SCHINDLER Circle sieht man, wie Bildung, Unternehmertum und Werte zusammenfinden."Bernhard Schindler: "Clubs, die nur noch Namen verwalten, sind am Ende."Gastgeber Bernhard Schindler machte im vollen Saal klar, warum der SCHINDLER Circle so stark wächst:"Wir reden nicht über Netzwerke - wir leben sie! Einer unserer Member hat durch unsere Matches über zwei Millionen Euro Umsatz in zwei Jahren erzielt. Das ist der Return of Match."Schindler, der mit seinem gleichnamigen Buch "Pitch-Match-Move" die Grundidee des Erfolgs beschreibt, forderte eindringlich mehr Verbindlichkeit in der Wirtschaft:"Was helfen dir 1.000 Kontakte, wenn nach drei Tagen keiner mehr antwortet? Ohne Handschlag bleibt jede Idee nur Gerede. Das A und O im Business ist Verbindlichkeit - sie ist unser größter Wettbewerbsvorteil. Dabei müssen sich vor allem die großen Konzerne an der Nase packen, welche den kleinen Mittelstand oftmals nur noch ausnutzen."Deutlich sprach er im vollbesetzten Spiegelsaal zudem aus, was viele denken:"Clubs, die nur noch Mitgliedsnummern verwalten, sind am absteigenden Ast. Menschen wollen keine Logos, kein aufsetzen, sie wollen Wirkung. Sie wollen echte Matches, echte Partner, echte Energie. Genau das ist der SCHINDLER Circle."Fazit: Der Mittelstand zeigt Rückgrat, fordert aber von der Politik umgehende Reformen und Beistand in diesen Zeiten.Der SCHINDLER Circle Powerday in Hamburg war mehr als ein Event - er war ein Statement.Ein Tag, an dem Wirtschaft wieder Mensch wurde. Ein Tag, der zeigte, dass Erfolg aus Haltung entsteht.Pressekontakt:Andreas Wagnerandreas.wagner@schindler-circle.deOriginal-Content von: Innovation Circle Managementgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177121/6132800