- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVFleischerEinkauf2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|13:38
|Fleischer Einkauf AG: "Stabile Dividende von 5,20 Euro" - HV-Bericht von GSC-Research
|12:38
|Fleischer Einkauf AG: "Umsatz- u. Ergebnisrückgang" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202510_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|30.05.
|Fleischer-Einkauf AG - HV am 03.07.2025
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 3. Juli 2025 im Steigenberger Hotel, Am Weser Terminal 6, 28217 Bremen um 16:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,20 €/Aktie.Den vollständigen...
|11.11.24
|Fleischer Einkauf AG: "Umsatz 2023 auf Rekordniveau" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ2024111_0.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|FLEISCHER-EINKAUF AG
|107,40
|0,00 %