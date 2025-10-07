Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erstmals in diesem Jahr hat die FED beim Zinsentscheid im September eine Leitzinssenkung beschlossen, und zwar in den Bereich von 4,00% bis 4,25%, so die Analysten der DekaBank.Mit Stephen Miran habe erstmals seit 1936 ein Vertreter der Regierung an einem FED-Zinsentscheid teilgenommen. Zudem sei von Seiten der Regierung versucht worden die Teilnahme des Board-Mitglieds Lisa Cook am Zinsentscheid zu verhindern. Dieser Vorgang sei einmalig in der über 100-jährigen Geschichte der US-Zentralbank. Trotz dieser offensichtlichen Versuche der politischen Beeinflussung verfolge die FED offensichtlich weiterhin ihren datenabhängigen Ansatz. Vor dem Hintergrund der Abschwächung am Arbeitsmarkt und zugleich nach oben gerichteter Inflationsrisiken sei die Leitzinssenkung vom September eine wohlüberlegte Maßnahme im Zuge einer Abwägung der derzeitigen Risiken gewesen. (Volkswirtschaft Prognosen vom 06.10.2025) (07.10.2025/alc/a/a) ...

