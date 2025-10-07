Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat eine vorläufige Pause im Leitzinspfad eingelegt, zeigt sich aber auch auf mittlere Sicht mit dem aktuellen Zinsniveau recht zufrieden, so die Analysten der DekaBank.Aufgrund der niedrigen Inflationserwartungen der Notenbanker sehe sie noch einen leichten Easing Bias der EZB, rechne aber mit unveränderten Leitzinsen. Länger laufende Bundesanleihen würden unter weltweit steigenden Verschuldungstendenzen und vor allem den großen Schuldenpaketen der Bundesregierung leiden. Die Aussichten auf sinkende Leitzinsen und ggf. Kapitalmarktzinsen in den USA sowie ein nur mäßiges Wirtschaftswachstum in Euroland bei gut verankerten langfristigen Inflationserwartungen sollten auch langlaufende Renditen stabilisieren. Französische Staatsanleihen dürften aufgrund der politischen Unsicherheit und ausufernder Staatsverschuldung unter Abgabedruck bleiben. (Volkswirtschaft Prognosen vom 06.10.2025) ...

