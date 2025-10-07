Der Schnellladeanbieter Electra hat den Ad-hoc-Preis an seinen Ladesäulen in Deutschland auf 0,49 Euro pro Kilowattstunde gesenkt. Nach dem Sommerangebot kehrt hingegen der App-Ladepreis auf sein altes Niveau zurück. Gleichzeitig startet mit der "Electraline" eine neue Design-Generation von Schnellladestandorten. Bereits im Juli dieses Jahres hatte Electra den Preis für das Schnellladen auf bundesweit 49 Cent pro Kilowattstunde gesenkt - wenn über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
