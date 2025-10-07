München (ots) -Die Gäste:Heidi Reichinnek (Die Linke, Fraktionsvorsitzende)Tim Klüssendorf (SPD, Generalsekretär)Sönke Neitzel (Militärhistoriker)Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)Nikolaus Blome (RTL/n-tv)Anna Lehmann (taz)Wohin steuert die Regierung bei Sozialreformen, Migration und Rüstung?Darüber diskutieren die Fraktionsvorsitzende der Linken, Heidi Reichinnek, und der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf.Wie sollen Deutschland und die NATO bei Drohnen-Alarm reagieren?Im Studio der Militärhistoriker Sönke Neitzel.Es kommentieren: der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, der RTL/n-tv Politikchef Nikolaus Blome und die Leiterin des Parlamentsbüros der taz Anna Lehmann."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Pressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6132828