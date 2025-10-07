© Foto: Sven Hoppe/dpaUS-Präsident Donald Trump verhängt einen 25 Prozent-Zoll auf importierte Lastwagen. Ab November sind alle mittelschweren und schweren LKWs betroffen. Analysten warnen vor Belastungen für Traton und andere Hersteller.US-Präsident Donald Trump hat neue Importzölle auf Lastwagen angekündigt. Ab dem 1. November 2025 sollen alle mittelschweren und schweren Lkw, die in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, mit einem Satz von 25 Prozent belegt werden. "Ab dem 1. November 2025 werden alle mittelschweren und schweren Lkw, die aus anderen Ländern in die Vereinigten Staaten eingeführt werden, mit einem Zollsatz von 25 Prozent belegt", erklärte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. …Den vollständigen Artikel lesen ...
