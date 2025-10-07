DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Banken fragen 0,380 Mrd Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,464 Milliarden Euro nach 8,844 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 43 (Vorwoche: 43) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,380 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 8. Oktober valutiert und ist am 15. Oktober fällig.

Schweiz/SNB: Währungsreserven Sep 726,739 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Aug 715,156 Mrd CHF

