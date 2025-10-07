Gelddruckmaschinen, KI-Gewinner, Rüstungsaktien und Unternehmen für den Jahresendspurt. Diese 16 Aktien gehören in ihrem jeweiligen Teilbereich zur Weltspitze Es ist der Traum eines jeden Anlegers, ausschließlich die besten Aktien der Welt im Depot zu haben. Doch was zeichnet diese Titel eigentlich aus? Klar ist, nicht jeder Anlegertyp bewertet Aktien gleich, denn die persönlichen Ziele, die Risikobereitschaft und der Anlagehorizont unterscheiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE