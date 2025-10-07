Weltraumschrott ist eine Gefahr für Satelliten und die Astronaut:innen auf der ISS. 40.000 Objekte umkreisen die Erde derzeit -Â Tendenz: stark steigend. Ein Forscher hat jetzt 50 Objekte identifiziert, deren Entfernung die Gefahr stark reduzieren würde. Unter Weltraumschrott (englisch: Space Debris) versteht man von Menschen produzierte Objekte, die ohne eine Funktion die Erde umrunden. Der Deutschen Raumfahrtagentur DLR zufolge befinden sich aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n