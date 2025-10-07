Bonn (ots) -Der Geschäftsklimaindex der Consultingwirtschaft, den der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. vierteljährlich veröffentlicht, stagniert. Im dritten Quartal liegt er bei 90,3 Punkten. Das sind nur 0,5 Punkte mehr als im 2. Quartal 2025. Dennoch liegt der BDU-Index immer noch etwas höher als der ifo-Geschäftsklimaindex (87,7 Punkte). "Die Seitwärtsbewegung des GKI verdeutlicht die aktuell geringe Dynamik im deutschen Consultingmarkt. Viele der Beratungen fokussieren eher auf die Vertiefung des aktuellen Geschäfts und interne Investitionen in das Leistungsportfolio anstatt in die Expansion in neue Märkte oder Segmente, was zur stockenden Entwicklung im Markt beiträgt", so BDU-Präsidentin Iris Grewe.Stimmungsaufschwung bei großen Beratungen, HR-Beratungen blicken pessimistisch in die ZukunftEin Blick auf die Einschätzung der Beratungsunternehmen nach Größenklassen und Beratungsdisziplinen bestätigt diese Einschätzung. Die großen Beratungen (Umsatz über 50. Mio. Euro) sind zwar aktuell am optimistischsten was ihre Lage und Geschäftsaussichten angeht (Indexwert 88 Punkte = +11,9), allerdings liegen sie mit 88 Punkten insgesamt auf sehr niedrigem Niveau und immer noch1,3 Punkte unter dem aktuellen GKI. Am pessimistischsten schätzen kleinere Unternehmen (Umsatz 250.000 bis 1. Mio. Euro) ihre Lage und Aussichten ein (93 Punkte = -2,6).Bezogen auf die unterschiedlichen Beratungsdisziplinen ergibt sich folgendes Bild: HR-Beratungen sind mit 85 Punkten das Schlusslicht (85 Punkte = -5,7). Das bezieht sich insbesondere auf die Einschätzung der derzeitigen Geschäftslage. Während im zweiten Quartal noch 35 Prozent angaben über Budget zu liegen, sind es jetzt nur noch 16 Prozent. Sanierungsberaterinnen und -berater erwarten insbesondere in den kommenden sechs Monaten einen eher stagnierenden Markt, befinden sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau (102 Punkte = -1,9)."Alles auf KI" um Zukunftsfähigkeit zu sichernUm zukunftsfähig zu bleiben, setzen aktuell 44 Prozent der Beratungsfirmen interne Technologie- und IT-Projekte um. Darunter befinden sich mehrheitlich große Consultingunternehmen (75 Prozent), während kleine Firmen mit 20 Prozent deutlich verhaltener sind. Am Leistungsangebot wird in 56 Prozent der Firmen gearbeitet. Drei Viertel der großen Beratungsfirmen und 42 Prozent der kleinen Firmen entwickeln und implementieren derzeit Strategien zur besseren Kundenbindung. Im Gegensatz dazu sind nur noch 37 Prozent der Befragten dabei, neue Märkte und Kundensegmente zu erschließen und sogar 29 Prozent der Firmen sagen, das Thema sei derzeit nicht relevant. Auch hier klafft die Bewertung von großen und kleinen Unternehmen auseinander. 67 Prozent der großen Firmen erachten das Thema für wichtig und arbeiten daran. Bei den kleinen und mittelgroßen Beratungsfirmen ist es nur jeder dritte Betrieb. Auch das Thema ESG hat bei Unternehmen aller Größenklassen an Wichtigkeit verloren. Ein Grund dafür sind veränderte politische Rahmenbedingungen. Nur 12 Prozent der Befragten geben an, sich damit aktuell zu beschäftigen. 40 Prozent stufen ESG als "absehbar kein relevantes Thema" ein, darunter mit 55 Prozent mehrheitlich kleine Beratungsunternehmen."Die Befragungsergebnisse machen deutlich, dass KI ein zentrales Thema in der Branche bleibt, in das aktiv und umfangreich investiert wird. Die Firmen haben erkannt, dass eigene KI-Lösungsangebote und -Tools unverzichtbar für ihr Geschäft sind. Der politische Fokus auf Wirtschaftsthemen und Geopolitik hat das Thema ESG in den Hintergrund gerückt. Das gilt auch bei der Expansion in neue Kundensegmente und Märkte, von der insbesondere kleinere und mittelgroße Unternehmen derzeit Abstand nehmen. Die Beratungsbranche folgt derzeit dem Ruf 'Alles auf KI' und während dieser Kurswechsel vollzogen wird, ist es nicht verwunderlich, dass sich der Markt eher seitwärts bewegt", resümiert Iris Grewe.Pressekontakt:Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V.Annette SausenJoseph-Schumpeter-Allee 29 | 53227 BonnT +49 (0) 228 9161-14 | annette.sausen@bdu.deOriginal-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9562/6132872