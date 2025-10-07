Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern u.a. das Produktangebot auf Xetra und der Frankfurter Wertpapierbörse: US-amerikanische und globale Aktienstrategien mit ESG-Fokus, Buffer-Konzepte, hochverzinsliche Unternehmensanleihen und Avalanche, so die Deutsche Börse AG.Der iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (ISIN IE000EVUY6K9/ WKN A41GW2) biete Anlegern Zugang zum Anleihemarkt für hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die auf US-Dollar lauten würden. Es würden nur Anleihen mit Risikoengagement in G10-Ländern, den USA und Westeuropa berücksichtigt, die auf dem US-Inlandsmarkt begeben worden seien und eine Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten hätten. Die Währungsabsicherung in Euro reduziere das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
