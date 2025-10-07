Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft BlackRock hat zwei aktive börsengehandelte Fonds (ETFs) aufgesetzt, die eine Absicherungsstrategie verfolgen, so die Experten von "FONDS professionell"Mit diesen sogenannten Buffer-ETFs betrete der weltgrößte Vermögensverwalter in Europa ein neues Feld. Bislang hätten lediglich die Anbieter First Trust sowie Global X Buffer-ETFs notiert, würden Daten der Börse Frankfurt zeigen. Die knapp 20 Produkte würden ein Vermögen von gut 200 Millionen Euro vereinen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
