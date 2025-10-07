© Foto: adobe.stock.com

Die Uhr tickt. Wann gelingt es Gold, die Marke von 4.000 US-Dollar zu überspringen? Wann knackt Silber die Marke von 50 US-Dollar? Es scheint weniger eine Frage von Tagen zu sein, als vielmehr von Stunden. Gewaltige Rallye beginnt erst Die psychologisch relevanten Marken wurden noch nicht ganz erreicht, da richten sich die Blicke bereits nach vorn. Es zeichnet sich immer mehr deutlicher ab, dass ob des Momentums Gold an den 4.000 US-Dollar nicht lange Halten machen dürfte. Und auch Silber scheint vor dem Hintergrund der Gemengelage nicht auf 50 US-Dollar limitiert zu sein. Vielmehr ist davon auszugehen, dass vor allem Silber noch immer immenses Potenzial aufweist. Es sollte nicht …