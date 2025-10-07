

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.10.2025 / 14:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bernd Nachname(n): Geske

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 3,6100 EUR 1.083,00 EUR 3,6200 EUR 557,48 EUR 3,6075 EUR 1.158,01 EUR 3,6150 EUR 372,35 EUR 3,6150 EUR 47.262,51 EUR 3,6175 EUR 29.341,54 EUR 3,6150 EUR 1.456,85 EUR 3,6200 EUR 955,68 EUR 3,6200 EUR 2.501,42 EUR 3,6200 EUR 1.006,36 EUR 3,6200 EUR 2.874,28 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6150 EUR 578,40 EUR 3,6200 EUR 1.086,00 EUR 3,6200 EUR 5.708,74 EUR 3,6200 EUR 1.111,34 EUR 3,6200 EUR 2.501,42 EUR 3,6200 EUR 1.053,42 EUR 3,6200 EUR 3.221,80 EUR 3,6200 EUR 15.956,96 EUR 3,6200 EUR 1.878,78 EUR 3,6175 EUR 12.889,15 EUR 3,6100 EUR 1.227,40 EUR 3,6150 EUR 2.902,85 EUR 3,6150 EUR 5.906,91 EUR 3,6150 EUR 12.876,63 EUR 3,6100 EUR 4.862,67 EUR 3,6100 EUR 1.036,07 EUR 3,6143 EUR 7.918,90 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,6166 EUR 177.802,9200 EUR

e) Datum des Geschäfts

01.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





07.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

