Frankfurt am Main (ots) -Bundespräsident Steinmeier hat Dr. h.c. Andreas Westerfellhaus das "Verdienstkreuz 1. Klasse" des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Damit würdigt er Westerfellhaus' langjähriges Engagement für die Pflegeberufe und die pflegerische Versorgung in Deutschland. Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, überreichte den Orden am 2. Oktober in Düsseldorf.Das Bundesverdienstkreuz wurde Westerfellhaus auf Vorschlag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst verliehen und in dessen Auftrag von Minister Laumann im Rahmen einer Feierstunde in Düsseldorf übergeben. In der Begründung wird unter anderem gewürdigt, dass Westerfellhaus entscheidend zur Professionalisierung der Pflege beigetragen und das Selbstbewusstsein der Pflegeberufe gestärkt hat. Dank seines Einsatzes erfährt der Pflegebereich heute die nötige Wertschätzung in der Gesellschaft. Westerfellhaus lenkte die Aufmerksamkeit von Politik, Arbeitgebern und Gesellschaft auf die Herausforderungen, die die demografische Entwicklung für die Versorgung mit sich bringt und sensibilisierte die Politik immer wieder für die Anliegen der Pflegenden. So setzte er sich zum Beispiel für die bessere Vergütung, Personalausstattung und eine einheitliche Pflegeausbildung ein.In seiner Laudatio würdigte Minister Laumann den hohen persönlichen Einsatz für die Weiterentwicklung der Pflege: "Mit seinem authentischen und überzeugenden Auftreten hat Herr Westerfellhaus der Pflege ein Gesicht gegeben und mutig, beharrlich und weitsichtig die Zukunft der Pflege in Deutschland gestaltet. Damit hat er sich in herausragender Weise um unser Gemeinwesen verdient gemacht."Westerfellhaus ist Pädagoge für Gesundheitsberufe und Betriebswirt; seine Laufbahn begann er als Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie. Ergründete und leitete 18 Jahre die ZAB Zentrale Akademie für Berufe imGesundheitswesen in Gütersloh undwar acht Jahre Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. Von 2018 bis 2022 war Westerfellhaus als Staatssekretär Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung. Seit Juni 2025 ist er Geschäftsführer Unternehmensentwicklung und Kommunikation der Truecare GmbH, welche auf die nachhaltige Gewinnung, Qualifizierung und Integration internationaler Fachkräfte für Gesundheitseinrichtungen spezialisiert ist. Westerfellhaus vertritt das Unternehmen u.a. in der RAL-Gütegemeinschaft, die sich für die ethische, faire und transparente Anwerbung internationaler Pflegefachkräfte einsetzt."Wir gratulieren Andreas Westerfellhaus herzlich zu dieser Auszeichnung und sind sehr dankbar und stolz, in unserem Unternehmen von seiner Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für die Belange der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen lernen und profitieren zu können", sagt Benjamin Nabert, Gründer und CEO der Truecare GmbH.