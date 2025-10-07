Der Kurs von Gold steigt immer höher und höher. Doch wie lange kann das noch gutgehen? Eine aktuelle Studie offenbart die Risiken für das Edelmetall und sagt voraus, wann ein Abverkauf folgen könnte. Gold hat auch am Dienstag vor allem wegen der anhaltenden Haushaltskrise in Frankreich seine jüngste Rekordrally fortgesetzt. Das Edelmetall kostete im frühen Handel zeitweise etwas mehr als 3.977 US-Dollar pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
