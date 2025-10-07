Exxon Mobil gehört traditionell zu den ersten Branchengrößen, die ihre Quartalszahlen vorlegen. Oft geben diese Ergebnisse den Ton für die gesamte Öl- und Gasindustrie an. Trotz bestehender Marktsorgen bietet die Aktie auf lange Sicht Chancen, die sowohl Wachstum als auch stabile Erträge verbinden. Kursrückgänge könnten für geduldige Anleger attraktive Einstiegsgelegenheiten darstellen. Ende Oktober wird Exxon Mobil seinen Aktionären den nächsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
