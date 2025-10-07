NEW YORK (dpa-AFX) - Fantasie rund um Künstliche Intelligenz (KI) hat am Dienstag im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Dell angetrieben. Die Papiere des Produzenten von Computern und Speichersystemen zogen um gut sechs Prozent auf fast 155 US-Dollar an. Der Gesamtmarkt wird moderat im Plus erwartet.

Dell verdoppelte seine Wachstumsprognosen für Umsatz und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Das Unternehmen verwies auf die Nachfrage nach Produkten im Bereich der KI.

Im Kielwasser der erhöhten Dell-Prognose stiegen die ebenfalls im Bereich der Rechenzentrumstechnik tätigen Wettbewerber HP Enterprise und Super Micro Computer vorbörslich um jeweils drei Prozent./la/zb

US42824C1099, US24703L2025, US86800U1043