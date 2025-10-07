Chariot greift nach Lithium - Einstieg in Nigerias Zukunftsmarkt

Anzeige / Werbung

Mehrheitsbeteiligung an wachstumsstarkem Lithium-Portfolio

Die australische Chariot Corporation Ltd. (ASX: CC9) will sich mit einem strategischen Schritt den Zugang zu einem der spannendsten neuen Lithium-Hotspots der Welt sichern. Das Unternehmen übernimmt 66,7% an einem 254 km² großen Portfolio aussichtsreicher Hartgesteins-Lithiumprojekte in Nigeria. Die verbleibenden 33,3% verbleiben bei der lokalen Continental Lithium Limited. Die Beteiligung erfolgt über ein neu gegründetes Joint Venture mit dem Namen C&C Minerals Limited.

Die vier Projektcluster - Fonlo, Gbugbu, Iganna und Saki - liegen in den Bundesstaaten Oyo und Kwara. Alle Projekte weisen lithiumhaltige Pegmatite auf, die bisher noch nicht durch Bohrungen getestet wurden. Damit bietet sich erhebliches Explorationspotenzial. Die Beteiligung erfolgt gegen eine Zahlung von 1,5 Mio. US-Dollar in bar sowie die Ausgabe von 42 Millionen voll einbezahlten Aktien. Zusätzlich verpflichtet sich Chariot zu Investitionen von mindestens 10 Mio. US-Dollar in das Joint Venture.

Afrika-China-Korridor rückt in den Fokus

Das neue Joint Venture sichert Chariot einen Platz in der sich rasant entwickelnden Lieferkette zwischen Afrika und China. Bereits heute zeigen chinesische Kunden großes Interesse an Abnahmeverträgen für nigerianisches Lithium. Zwischen 2021 und 2024 wurden bereits mehrere tausend Tonnen Konzentrat exportiert - ein klarer Beleg für die Qualität der Mineralisierung und die Nachfrage.

Nigeria positioniert sich zunehmend als wichtiger Player im globalen Lithiumgeschäft. Die Regierung schafft gezielt investitionsfreundliche Rahmenbedingungen, während chinesische Unternehmen massiv in die lokale Verarbeitung investieren. "Trotz des globalen Preisdrucks beim Lithium seit Ende 2021 hat der Kleinbergbau in Afrika durch die anhaltend hohe Nachfrage aus China stark zugenommen", heißt es in der Mitteilung.

Mineralogische Übereinstimmungen mit Brasiliens Lithium Valley

Geologisch betrachtet teilen Nigerias Pegmatite denselben Ursprung wie die bekannten LCT-Systeme im brasilianischen Borborema-Gebiet - ein Überbleibsel der prä-riftischen Landmasse vor der Öffnung des Südatlantiks. Das Portfolio weist ausgeprägte LCT-Pegmatite mit sichtbarem Spodumen- und Lithium-Glimmer-Mineralisierungen auf. Erste Gesteinsproben lieferten Lithiumwerte von bis zu 6,59% Li2O.

Zwar liegen noch keine genauen Gehalte vor - auch Chariot betont, dass visuelle Beobachtungen Laboranalysen nicht ersetzen - doch das Potenzial ist deutlich erkennbar. Alle vier Projektgebiete zeigen oberflächennahe Pegmatite und historische Zinn- und Coltan-Vorkommen, ein starkes Indiz für lithiumreiche Systeme.

Größter Lithiumlandbesitz in Nigeria - mit schnellem Entwicklungspfad

Mit insgesamt acht Explorationslizenzen und zwei kleinen Bergbaulizenzen stellt das Joint Venture das größte bekannte Lithiumlandpaket Nigerias. Besonders attraktiv: In allen vier Projekten findet bereits artisanaler Bergbau statt, teils mit Verkauf des gewonnenen Materials. Diese Aktivität bestätigt nicht nur das geologische Potenzial, sondern weist auf einen möglichen schnellen Pfad zur Produktion hin.

C&C Minerals plant systematische Kartierungen, Grabenprogramme und Bohrungen, um die bekannten Pegmatite entlang des Streichens und in die Tiefe weiterzuverfolgen. Dank der Kombination aus ELs und SSMLs kann zudem ein beschleunigter Erschließungspfad geprüft werden.

Infrastruktur, Standortvorteile und politische Rückendeckung

Ein weiterer Vorteil ist die gute Erreichbarkeit: Alle vier Projekte liegen zwischen 170 und 400 Kilometern vom Exporthafen in Lagos entfernt und sind über bestehende Straßen angebunden. Zugang zu Stromnetz und Gasleitungen ist ebenfalls vorhanden, und das tropische Klima erlaubt eine ganzjährige Erkundung.

Zudem gilt Nigeria mit seiner rohstofffreundlichen Politik als wachstumsstarkes Bergbauland. Steuerliche Anreize und stabile Lizenzverhältnisse schaffen attraktive Bedingungen für Investoren. Dank der engen Verbindungen von Continental zur lokalen Verwaltung sowie einer partnerschaftlichen Strategie mit den Gemeinden sieht sich Chariot gut aufgestellt: "Chariots Partnerschaft mit Continental ermöglicht es beiden Parteien, dieses bedeutende Asset gemeinsam voranzutreiben", so die Unternehmensmeldung.

Fazit: Erste Reihe in Afrikas Lithium-Zukunft

Mit dem Einstieg in Nigeria sichert sich Chariot nicht nur geologisch vielversprechende Projekte, sondern auch eine Vorreiterrolle in einem neuen, dynamisch wachsenden Lithiummarkt. In einem Marktumfeld, in dem China nach alternativen Rohstoffquellen sucht und afrikanische Staaten auf Diversifizierung setzen, könnte Chariots strategischer Schritt langfristig den entscheidenden Unterschied machen.

