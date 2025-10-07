Noch bis Jahresende sind emissionsfreie schwere Nutzfahrzeuge von der Lkw-Maut ausgenommen. Die EU-Kommission will das bis 2031 verlängern - und hat dafür jetzt grünes Licht vom Europaparlament bekommen. Aktuell gilt als Frist für die Befreiung der E-Lkw von der Maut der 31. Dezember 2025. Das heißt, dass auch emissionsfreie Lkw nach der aktuellen Rechtslage ab dem 1. Januar 2026 Mautgebühren zahlen müssten - zur Deckung der Infrastrukturkosten.Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
