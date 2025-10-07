Der Goldpreis hat am Dienstag erstmals die Marke von 4.000 Dollar geknackt. Im Detail schnellte der Gold-Terminkontrakt an der COMEX auf 4.009 Dollar und damit auf ein Rekordhoch. Grund: Während Republikaner und Demokraten in den USA weiterhin um eine Lösung im Shutdown-Streit ringen, setzen Anleger verstärkt auf den sicheren Hafen Gold.Der inzwischen sieben Tage andauernde Shutdown wirft lange Schatten auf die US-Wirtschaft und die Geldpolitik. Ursprünglich für vergangenen Freitag geplant, bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
