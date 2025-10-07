© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceDie Hohe Institutionelle Nachfrage sorgt für Rekordzuflüssen bei Bitcoin-ETFs und treibt auch den Bitcoin-Kurs auf ein neues Allzeithoch über 126.000 US-Dollar.Die US-amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs haben am Montag mit Nettozuflüssen von über 1,21 Milliarden US-Dollar ihren zweitstärksten Handelstag seit ihrer Einführung erlebt - der höchste Wert seit dem massiven Kapitalzufluss unmittelbar nach Donald Trumps Wahlsieg im November 2024. Der Kryptomarkt zeigt sich damit erneut von institutionellem Optimismus getrieben, während der Bitcoin-Preis ein neues Allzeithoch bei 126.296 US-Dollar markierte. BlackRock dominiert erneut die ETF-Ströme Laut Daten von The Block führte BlackRocks iShares …Den vollständigen Artikel lesen ...
