NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Fluggesellschaften deren Bewertungen ein weiteres Mal unter die Lupe. Seine Schlussfolgerung: Jet2 und IAG erschienen weiterhin unterbewertet. Mit Blick auf IAG schrieb er, dass die Fluggesellschaft hinsichtlich der Margen und Renditen eher mit dem engsten europäischen Branchenkollegen Ryanair verglichen werden sollte als mit alteingesessenen Konzernen wie Lufthansa und Air France-KLM./ck/ajx



