DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea hat den Vertrag mit seinem Vorstandschef Stefan Klebert um zwei Jahre verlängert und baut die Unternehmensführung deutlich um. Klebert soll nun bis Ende 2028 an Bord bleiben, wie das kürzlich in den Dax aufgestiegene Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Im Finanzressort übernimmt künftig Alexander Kocherscheidt, der den Ende dieses Monats vorzeitig "in bestem Einvernehmen" ausscheidenden Bernd Brinker ersetzt.

Zudem wird mit dem Jahresbeginn 2026 der Vorstand von drei auf sechs Mandate verdoppelt. Drei neu zugeschnittene Divisionen sind künftig mit einem eigenen Vorstandsposten in dem Führungsgremium vertreten. Dafür werden bestimmte Leitungsgremien unterhalb des Vorstands aufgelöst. Aufsichtsratschef Dieter Kempf wird außerdem zur Wiederwahl bis zum Ende der Hauptversammlung 2027 vorgeschlagen.

Klebert ist seit dem Frühjahr 2019 Vorstandschef bei Gea. Unter ihm glückte jüngst der Aufstieg in die erste Börsenliga. Der Aktienkurs hat seit Jahresbeginn knapp ein Drittel zugelegt. Seit Kleberts Amtsantritt hat sich der Börsenwert in etwa verdreifacht und lag zuletzt bei etwas mehr als zehn Milliarden Euro. Der auf die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie spezialisierte Anlagenbauer hat mehr als 18.000 Beschäftigte und machte im vergangenen Jahr rund 5,4 Milliarden Euro Umsatz./men/zb