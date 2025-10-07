Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 45/25
Montag, 03.11.
Bitte Programmänderung beachten:
11.30 Terra X Harald Lesch
... und die Macht der Pharmariesen
Deutschland 2024
ZDFzeit: Die Tricks der Supermärkte - mit Pia Osterhaus - entfällt!!!
Dienstag, 04.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 ZDF-History
Hiroshima - Chronik einer Tragödie
Deutschland 2020
ZDF-History: Krieg der Zeichner - entfällt!!!
ZDF-History: Kinder im Krieg - Was unsere Eltern erlebten - entfällt!!!
Mittwoch, 05.11.
Bitte Programmänderung beachten:
11.30 Die sieben größten Naturwunder der Erde
Deutschland 2023
Neuseeland - Rivalen der Urzeit: Herrscher der Wasserwelt - entfällt!!!
Donnerstag, 06.11.
Bitte Programmänderung beachten:
6.00 Die schwersten Unglücke der DDR
Nur die Stasi kennt die Wahrheit
Deutschland 2020
Die schwersten Unglücke der DDR - Sozialismus - entfällt!!!
Freitag, 07.11.
Bitte Programmänderung beachten:
12.00 TRU Stories
Echte Liebe?
Ich liebe dich, nicht dein Alter
Deutschland 2024
Am Puls mit Eva Schulz: Wie die Politik Familien im Stich lässt - entfällt!!!
© 2025 news aktuell