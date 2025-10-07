© Foto: UnsplashDer US-Aktienmarkt bleibt trotz des aktuellen Shutdowns robust. Anleger blicken gespannt auf die nächsten Schritte der Fed und die Auswirkungen auf den S&P 500.Der Aktienmarkt hat die jüngste Schließung der US-Regierung weitgehend unbeeindruckt hingenommen. Historisch betrachtet hatten solche Shutdowns nur geringe Auswirkungen auf die Märkte, und auch dieses Mal gehen Experten davon aus, dass der Markt weiterhin steigen wird. Ann Miletti, Leiterin der Aktieninvestitionen bei Allspring Global Investments, äußerte sich besorgt über die starke Kursentwicklung spekulativer Aktien, insbesondere von kleineren, verlustbringenden Unternehmen, die zuletzt besser abgeschnitten haben als profitable …Den vollständigen Artikel lesen ...
