© Foto: UnsplashHaushaltsstreit in den USA, Regierungskrisen in Europa: Der Goldpreis kletterte am Dienstag auf ein neues Rekordhoch und knackte erstmals die magische Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze.Die Goldrallye hat den Preis des Edelmetalls in den vergangenen Tagen auf 4000 US-Dollar je Feinunze katapultiert. Am Dienstagnachmittag kostet eine Feinunze 4002,50 US-Dollar. Der starke Lauf wird durch eine Mischung aus Einzelhandelsnachfrage, vor allem aus Europa und Japan, sowie institutionellen Käufen angeheizt. US-Präsident Donald Trump hat mit seinen geopolitischen Manövern und einer verstärkten Flucht in sichere Anlagen den Goldpreis in diesem Jahr maßgeblich unterstützt. Seit Jahresanfang hat der …Den vollständigen Artikel lesen ...
