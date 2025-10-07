Die Aktie von PayPal gehört am Dienstag zu den Top-Performern im S&P 500 und legt zeitweise über fünf Prozent zu. Der Kurssprung folgt auf die Ankündigung eines neuen Geschäftsbereichs, der bereits Anfang 2026 in den USA gelauncht werden soll. Danach dürfte es schnell auch in Großbritannien und Deutschland losgehen.Der US-Zahlungsdienstleister PayPal startet mit dem "PayPal Ads Manager" eine eigene Werbeplattform. Sie soll vor allem kleinen Unternehmen neue Einnahmequellen eröffnen.Mit dem Tool ...Den vollständigen Artikel lesen ...
