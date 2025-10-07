Der Autobauer hat im abgelaufenen Jahresviertel erneut spürbar weniger Fahrzeuge abgesetzt. Vor allem in den bedeutenden Märkten China und USA haben die Stuttgarter weiter mit Schwierigkeiten zu kämpfen. So reagieren die Anteilsscheine des DAX-Konzerns. Mercedes-Benz kämpft weiterhin mit schwierigen Geschäften. Im dritten Quartal setzte der Konzern 525. 300 Pkw und Vans ab, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Rückgang um zwölf Prozent. Im zweiten Jahresviertel hatten die Auslieferungen neun Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag