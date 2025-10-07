hier

Der Hersteller von Windkraftanlagen meldete gestern, dass er Ende September von der OKKO Group Aufträge für zwei Projekte in der Ukraine mit einer Gesamtleistung von 188,8 Megawatt erhalten hat. Ab Mitte 2026 wird die NORDEX GROUP 32 N163/5.X-Turbinen mit einem reduzierten und speziell zugeschnittenen Logistik- und Installationsumfang liefern. Dazu kommt ein Servicevertrag für die Anlagen mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Die N163/5.X-Turbinen sind für zwei Projekte mit jeweils 94,4 Megawatt Leistung im Westen der Ukraine vorgesehen. Die NORDEX-Aktie tendierte gestern nach der Meldung rund 1,2 % fester und nimmt damit weiter Anlauf auf das Anfang August erreichte Hoch bei 23,44 €.Das ist ein Auszug aus der Bernecker Daily. Wenn Sie Lust auf mehr haben, klicken Sie. Jede Ausgabe gibt es im Einzelabruf oder ganz bequem im Abonnement - börsentäglich gegen 9:30 Uhr. Probieren Sie es aus! Bernecker - Börse kompakt & kompetent