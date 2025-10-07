© Foto: Joan Cros - NurPhotoDas Tech-Unternehmen Dell profitiert vom weltweiten KI-Boom und verdoppelt seine Gewinnziele. Analysten zeigen sich beeindruckt und die Aktie legt deutlich zu.Dell Technologies hebt seine langfristigen Ziele deutlich an. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz erwartet das Unternehmen ein starkes Wachstum bis mindestens zum Geschäftsjahr 2030. Die Aktie stieg nach der Ankündigung um fast fünf Prozent und notierte bei 152,88 US-Dollar (Stand 15:35 Uhr MESZ). Neuer Finanzrahmen mit höheren Zielen Laut dem neuen "langfristigen Finanzrahmen" soll der Umsatz in den kommenden vier Jahren jährlich um sieben bis neun Prozent wachsen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll um …Den vollständigen Artikel lesen ...
