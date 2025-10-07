Die Verkaufszahlen bei Mercedes-Benz brechen ein, insbesondere in China und den Vereinigten Staaten. Dennoch zeigt die Aktie überraschende Stärke und legt im Tagesverlauf zu.Absatzkrise auf zentralen Märkten Im dritten Quartal 2025 hat Mercedes-Benz weltweit rund 441500 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von etwa 12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders deutlich ist das Minus in China mit 27 Prozent und in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de