Vom 6. bis 9. November 2025 im ZKM in Karlsruhe / mit "Die Nacht des Hörspiels", neun Hörspielproduktionen, prominenten Gästen und Premiere des Kinder-Live-HörspielsDie diesjährigen 22. ARD Hörspieltage finden vom 6. bis 9. November 2025 im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe statt. Auf dem Programm stehen Präsentationen von neun Hörspielproduktionen, die Auftritte prominenter Gäste wie die der Schauspieler:innen Mark Waschke, Matthias Matschke, Valery Tscheplanowa, Barbara Philipp und Michael Rotschopf, des Schriftstellers Raoul Schrott, des Science-Fiction-Autors Karlheinz Steinmüller, der DJ LARI LUKE und der berühmten "Maus". Außerdem "Die Nacht des Hörspiels" mit Fokus auf der Zukunft des Erzählens und die Premiere des Kinder-Live-Hörspiels "Der Vogel Kakapo". Das Festival hat mit Mareike Maage eine neue Leiterin und findet unter Federführung des SWR statt.Vielfältiges Programm rund ums HörspielDas bedeutendste Hörspielfestival im deutschsprachigen Raum startet am Eröffnungsabend mit "Der Atlas der Sternenhimmel", einer multimedialen Lesung mit Autor Raoul Schrott (6. November, 18:00 Uhr) und "Die Zeitmaschine", einer multimedialen Live-Performance mit Mark Waschke und Stefan Weinzierl (6. November, 20:00 Uhr). Es werden zudem neun Hörspielproduktionen der ARD, des Deutschlandfunks, des Österreichischen Rundfunks und des Schweizer Radios präsentiert - vor Ort, in voller Länge und in Anwesenheit der Macher:innen. Oliver Rohrbeck und die Lauscherlounge inszenieren "Orson Welles und der Krieg der Welten" als Live-Hörspiel (7. November, 19:00 Uhr), danach lädt "Mouse on Mars" zum Live-Konzert ein (21:00 Uhr). Am 8. November wird eine Jury über die fünf Finalstücke diskutieren, die um den Preis für die freie Hörspielszene "max15" konkurrieren, und anschließend den Preis verleihen (17:30 Uhr). Am Sonntag, 9. November, dem traditionellen Kinderhörspieltag, findet die Premiere des Kinder-Live-Hörspiels "Der Vogel Kakapo" von Thomas Fuchs statt, mit Barbara Philipp und Michael Rotschopf in den Hauptrollen und Geräuschemacher Max Bauer. Außerdem ist die berühmte "Maus" anzutreffen."Die Nacht des Hörspiels" mit Show-Acts, Talks und MusikHöhepunkt des Festivals ist "Die Nacht des Hörspiels" mit Show-Acts, Talk und Musik (8. November, 20:00 Uhr), in der auch der "Kinderhörspielpreis der Stadt Karlsruhe" vergeben wird. Im Mittelpunkt der Gespräche mit Moderator Thomas Böhm wird die Zukunft des Erzählens stehen, u.a. mit Hörspielmacher Albrecht Kunze, Musikerin Christine Ott, den Science-Fiction-Autor:innen Dietmar Dath, Aiki Mira und Karlheinz Steinmüller. Die Schauspieler:innen Matthias Matschke und Valery Tscheplanowa werden einen Ausschnitt aus der Science-Fiction-Krimi-Hörspiel-Serie "Timothy Truckle ermittelt" vorstellen. Für die musikalische Begleitung am Samstagabend sorgt die vierköpfige Jazz-Funk-Band "The BootyJive". Im Anschluss an "Die Nacht des Hörspiels" wird DJ LARI LUKE auflegen (22:15 Uhr).