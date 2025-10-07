Mit einem sogenannten Bug-Bounty-Programm will Google die Sicherheit seiner KI-Produkte verbessern. Dafür greift das Unternehmen tief in die Tasche. Google setzt bei der Verbesserung seiner KI-Produkte auf Schwarmintelligenz. Wie The Verge berichtet, winkt eine Prämie in Höhe von bis zu 30.000 US-Dollar, wenn Sicherheitsexpert:innen schwerwiegende Schwachstellen in Kernprodukten wie der Google-Suche oder Gmail ausfindig machen. Google will Schwachstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n