Der Silberpreis kratzt an der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Grenze. Ein Niveau, an dem die Rallye in den Jahren 1979 und 2011 brutal gestoppt wurde. Doch diesmal könnte alles anders sein. "Wir sehen hier nicht nur einen Spike, sondern einen strukturellen Anstieg im Silberpreis", erklärt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital. Im Video analysiert Willhöft, warum die charttechnische Formation "Cup and Handle" ein bullisches Signal für Silber sein könnte. Gleichzeitig verweist er auf die strukturelle Knappheit: Weltweit liegt die jährliche Nachfrage bei bis zu 1,3 Milliarden Unzen, während Minenproduktion und Recycling zusammen kaum über eine Milliarde Unzen hinauskommen. Analyst Daniel …