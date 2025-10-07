Mit der privaten Altersvorsorge geht es in Deutschland schleppend voran. Gerade im internationalen Vergleich stellt man fest, dass noch viel Luft nach oben ist, auch und vor allem in Verbindung mit Anlagen am Kapitalmarkt. Für den Vermögensverwalter ODDO BHF AM hat die Politik hier noch einiges aufzuholen. Ein Artikel von Steffen Orlowski, Head IFA/Insurance bei ODDO BHF AMÄltere Jahrgänge werden sich vielleicht erinnern: Mit dem Spruch "Die Rente ist sicher" warb der damalige Bundesarbeitsminister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact